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Jannik Sinner raggiunge le 77 settimane da numero 1 del tennis mondiale. Il prossimo 13 luglio, il giorno dopo la finale di Wimbledon, comunque vada Sinner raggiungerà Lleyton Hewitt a quota 80, entrando nella top 10 all-time dei giocatori in vetta al ranking Atp. Nella settimana che precede l’inizio dello Slam su erba, a cui si presenta da campione in carica, l’altoatesino torna in campo al Giorgio Armani Tennis Classic, prestigiosa esibizione all’Hurlingham Club di Londra, sempre sull’erba, in programma dal 23 al 27 giugno. Nel frattempo, l’azzurro ha aumentato il suo vantaggio in classifica sul trono del tennis.

Carlos Alcaraz, infatti, perde i 500 punti della vittoria al Queen’s nel 2025. Sinner, invece, vede uscire solamente i 50 degli ottavi a Halle dell’anno scorso. Oggi, dunque, Sinner è a 13.450 punti, lo spagnolo a 9.460: la distanza è di 3.990 lunghezze. E Alcaraz vedrà uscire altri 1.300 punti, quelli guadagnati con la finale a Wimbledon dell’anno scorso, in quanto non potrà disputare i Championships ancora per l’infortunio al polso destro.

In Top 10 l’unica differenza rispetto alla scorsa settimana riguarda Taylor Fritz, secondo giocatore dopo Roger Federer arrivato in finale a Halle e a Stoccarda, da quando questo torneo si gioca sull’erba, ovvero dal 2015. Nonostante la sconfitta contro Frances Tiafoe nella quarta finale fra due statunitensi nel circuito ATP nel 2026, guadagna due posizioni scavalcando Novak Djokovic e Daniil Medvedev: è numero 7 del mondo questa settimana. Djokovic quindi alle porte di Wimbledon scivola al numero 8 del mondo: non si trovava così in basso in classifica da novembre 2022.

L’Italia mantiene due giocatori in Top 10, sei in Top 50 e otto in Top 100. Alle spalle di Sinner restano alla posizione numero 10 Flavio Cobolli e alla numero 15 Lorenzo Musetti, ancora infortunato e costretto a saltare Wimbledon. Guadagna una posizione Luciano Darderi (16), ne perde una Matteo Arnaldi (35). Resta alla numero 49 Matteo Berrettini, mentre Mattia Bellucci è il Top 100 italiano che ha guadagnato più posizioni, nove, fino alla numero 65, due sotto il best ranking di 63. Scivola fuori dalla Top 70 Lorenzo Sonego, che torna in campo questa settimana all’ATP 250 di Mallorca.

La nuova classifica Atp di oggi

1. Jannik Sinner — 13.450 punti

2. Carlos Alcaraz — 9.460 punti

3. Alexander Zverev — 7.190 punti

4. Felix Auger-Aliassime — 4.440 punti

5. Ben Shelton — 4.160 punti

6. Alex de Minaur — 4.110 punti

7. Taylor Fritz — 3.915 punti

8. Novak Djokovic — 3.760 punti

9. Daniil Medvedev — 3.580 punti

10. Flavio Cobolli — 3.460 punti

15. Lorenzo Musetti — 2.325 punti

16. Luciano Darderi — 2.300 punti

35. Matteo Arnaldi — 1.336 punti

49. Matteo Berrettini — 985 punti

65. Mattia Bellucci — 876 punti

72. Lorenzo Sonego — 833 punti