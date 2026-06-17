Musetti salta anche Wimbledon: “Non ho ancora iniziato una preparazione, è la decisione giusta”. Berrettini entra in tabellone

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Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in programma sull’erba londinese. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista toscano in un post sul suo profilo Instagram. “Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante — ci vediamo presto”, ha scritto Musetti che a Wimbledon vanta una semifinale raggiunta nel 2024. Un infortunio da cui trae vantaggio Matteo Berrettini che con il forfait di Musetti accede in tabellone principale. Berrettini era infatti il primo degli esclusi: non dovrà passare dalle qualificazioni.

Il problema fisico di Musetti risale alla sfida giocata al Foro Italico contro Casper Ruud, quando Musetti era sceso in campo da infortunato per non ritirarsi e aveva praticamente giocato quasi da fermo, non riuscendo mai a spingere a causa di un problema muscolare. Gli esami successivi hanno confermato la gravità dell’infortunio: lesione al retto femorale della coscia sinistra. costringendolo a uno stop più lungo del previsto. Per questo motivo aveva già rinunciato al Roland Garros e ora è arrivata anche la “difficile decisione” di non scendere in campo sui prati londinesi. Dopo aver chiuso prima del previsto dunque la stagione su terra rossa – post Internazionali a Roma – Musetti adesso rinuncia anche a quella su erba. L’obiettivo è tornare al top per la seconda parte su cemento, quando si giocherà anche l’ultimo Slam dell’anno: gli Us Open sui campi di Flushing Meadows.