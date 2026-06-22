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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:52

Eredità Agnelli, l’11 settembre per John Elkann

di Ettore Boffano
Il gup di Torino ha rinviato l'udienza a quella data, bloccata la prescrizione. Il n. 1 di Exor è indagato per truffa allo Stato e frode fiscale. La madre Margherita si costituisce parte civile: "Vittima di un o piano fraudolento per escluderla dall’eredità e dalle partecipazioni nella società Dicembre, la 'cassaforte' di famiglia"
Eredità Agnelli, l’11 settembre per John Elkann
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Udienza rinviata all’11 settembre e prescrizione bloccata. E la decisione presa a Torino dalla giudice dell’udienza preliminare, Irene Giani, per quanto riguarda il procedimento che vede John Elkann indagato per truffa allo Stato nell’ambito dell’affaire legato all’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato. La vicenda è nota ed è legata all’eredità della nonna di John, Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato scomparsa nel 2019, che aveva designato come suoi unici eredi i tre nipoti Elkann, John, Lapo e Ginevra, in forza di accordi, rinunce e patti successori controfirmati in Svizzera nel 2004 dalla figlia Margherita. Quest’ultima, però, contesta da anni quei patti così come il testamento svizzero della madre. Per la figlia dell’Avvocato, la presunta residenza svizzera di Marella, decisiva per quegli atti, sarebbe stata “fittizia” per eludere il Codice Civile italiano e i suoi diritti di unica erede di Marella e, dunque, anche del patrimonio del padre.

La difesa di Margherita Agnelli ha presentato istanza di costituzione di parte civile attraverso il legale Dario Trevisan. Le difese di John Elkann ma anche del suo fidato commercialista – e presidente della Juventus – Gianluca Ferrero e il notaio torinese Remo Maria Morone hanno chiesto termini a difesa per potere opporsi e hanno dichiarato che “i reati contestati di eventuali danni sarebbero allo stato e al fisco”, dunque a loro avviso mancherebbe il titolo di costituzione di parte civile da parte di Margherita Agnelli. ““Margherita Agnelli ha depositato il proprio atto di costituzione di parte civile anche nei confronti di John Elkann per il danno morale e di immagine in quanto è stata vittima di un articolato piano fraudolento ai suoi danni, oltreché degli interessi pubblici volto ad escluderla dalla successione dei suoi genitori nonché dalla titolarità di partecipazioni rilevanti e/o di controllo della società Dicembre, la cassaforte di famiglia” ha invece controbattuto Trevisan. A sua volta, replicando a Trevisan, uno dei legali di Elkann, Paolo Siniscalchi, ha definito “immorale” la richiesta di danni da parte di Margherita Agnelli e ha ribadito che la figlia dell’Avvocato ha già ricevuto tutto quanto le spettava e che in nessun modo è in discussione il controllo della società semplice Dicembre.

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