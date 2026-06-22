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Ultimo aggiornamento: 19:07

“Ora dedicherò il tempo a moglie e figli”: il discorso commosso di Starmer a Downing Street

di F. Q.
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Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito laburista britannico e da primo ministro
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Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L’uscita di scena Starmer, travolto dall’impopolarità e dal crollo di consensi anche all’interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l’ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Adesso sarà il Partito laburista di maggioranza a decidere se dar vita a una competizione interna per l’elezione di un nuovo leader, che diverrebbe poi premier a settembre, nel caso di candidature plurime alla successione; oppure, in alternativa, se incoronare Burnham come pretendente unico in grado di subentrare a Downing Street già durante il mese di luglio.

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