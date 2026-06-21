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Ultimo aggiornamento: 16:42

Ostigard diventa papà in diretta su FaceTime mentre è in ritiro: “Quando ho visto il bimbo per la prima volta, sono scoppiato in lacrime”

di Redazione Sport
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"La mia compagna è stata fantastica, non ho detto molto, dovevo solo esserci per lei. Sono così orgoglioso, è incredibile", ha spiegato il difensore del Genoa
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Prima il gol contro l’Iraq nella gara inaugurale della Norvegia, poi la nascita del figlio. Per Leo Ostigard – difensore del Genoa – è stata una settimana da sogno: il difensore norvegese ha infatti assistito in FaceTime alla nascita del bimbo mentre era in ritiro con la nazionale norvegese. A rendere tutto pubblico è stata la federazione norvegese sui propri account social. In un video pubblicato dall’account della Federazione calcistica norvegese, infatti, tutti i suoi compagni di squadra si sono congratulati con l’ex giocatore del Rennes e del Napoli e la sua compagna, Aurora Eidmann, per la nascita del loro figlio. “È stata fantastica, non ho detto molto, dovevo solo esserci per lei. Sono così orgoglioso, è incredibile”, ha spiegato Leo Ostigard.

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Dopo aver partecipato al parto tramite FaceTime, Ostigard è stato intervistato: “Quando ho visto il bambino per la prima volta, sono scoppiato in lacrime“, ha dichiarato il difensore del Genoa nella breve intervista ai canali social del club. Poi è stato sommerso di abbracci da parte dei propri compagni di squadra. Intanto Ostigard si continua a preparare insieme alla squadra al secondo match dei gironi, quello contro il Senegal, previsto tra lunedì notte e martedì mattina (alle 2:00). Gli scandinavi affronteranno invece la Francia nella terza partita del girone, venerdì 26 alle 21:00.

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