Il pilota italiano era finito a terra nella Sprint e sarebbe dovuto partire in quarta posizione. Ora Martin - che partirà nono - può superarlo se dovesse arrivare sul podio

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Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca. Dopo la caduta durante la Sprint a Brno – vinta da Pecco Bagnaia – il pilota italiano e leader del Mondiale è stato coinvolto in un alterco con un marshall ed è stato squalificato dai commissari della MotoGp. Secondo il documento dei commissari di gara Bezzecchi avrebbe “spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la moto”, commettendo così una violazione dell’articolo 3.3.2.2, un’azione “pregiudizievole per gli interessi dello sport”.

Dopo aver ascoltato Bezzecchi per esporre le sue ragioni, i commissari hanno inflitto la squalifica dal Gran Premio della Repubblica Ceca al pilota Aprilia. Ciò significa che il pilota numero 72 non correrà domani in gara. Aprilia ha successivamente deciso di presentare ricorso, avendo tempo entro un’ora dalla pubblicazione della sanzione. Un’occasione persa per il campione italiano, che sarebbe partito quarto nella gara di domani. Un’occasione ghiotta invece per Jorge Martin, che dopo aver recuperato già diversi punti nella Sprint, ora può addirittura superarlo. Martin però partirà nono: gli basterà arrivare sul podio.

MotoGp Repubblica Ceca, la griglia di partenza

Ai Ogura – SuperFile Trackhouse MotoGP Team – 1:51.139 Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +0.211 Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – +0.244 Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – +0.297 Diogo Moreira – Pro Honda LCR – +0.552 Raul Fernandez – SuperFile Trackhouse MotoGP Team – +0.633 Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – +0.682 Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +0.712 Jorge Martin – Aprilia Racing – +0.770 Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – +0.905 Joan Mir – Honda HRC Castrol – +0.945 Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Luca Marini – Honda HRC Castrol Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP Cal Crutchlow – Castrol Honda LCR

Squalificato Marco Bezzecchi