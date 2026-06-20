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Ultimo aggiornamento: 21:02

MotoGp, Bezzecchi squalificato a Brno: “Ha spinto e colpito i commissari di pista” – La nuova griglia di partenza

di Redazione Sport
Il pilota italiano era finito a terra nella Sprint e sarebbe dovuto partire in quarta posizione. Ora Martin - che partirà nono - può superarlo se dovesse arrivare sul podio
MotoGp, Bezzecchi squalificato a Brno: “Ha spinto e colpito i commissari di pista” – La nuova griglia di partenza
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Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio della Repubblica Ceca. Dopo la caduta durante la Sprint a Brno – vinta da Pecco Bagnaia – il pilota italiano e leader del Mondiale è stato coinvolto in un alterco con un marshall ed è stato squalificato dai commissari della MotoGp. Secondo il documento dei commissari di gara Bezzecchi avrebbe “spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la moto”, commettendo così una violazione dell’articolo 3.3.2.2, un’azione “pregiudizievole per gli interessi dello sport”.

Dopo aver ascoltato Bezzecchi per esporre le sue ragioni, i commissari hanno inflitto la squalifica dal Gran Premio della Repubblica Ceca al pilota Aprilia. Ciò significa che il pilota numero 72 non correrà domani in gara. Aprilia ha successivamente deciso di presentare ricorso, avendo tempo entro un’ora dalla pubblicazione della sanzione. Un’occasione persa per il campione italiano, che sarebbe partito quarto nella gara di domani. Un’occasione ghiotta invece per Jorge Martin, che dopo aver recuperato già diversi punti nella Sprint, ora può addirittura superarlo. Martin però partirà nono: gli basterà arrivare sul podio.

MotoGp Repubblica Ceca, la griglia di partenza

  1. Ai Ogura – SuperFile Trackhouse MotoGP Team – 1:51.139
  2. Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +0.211
  3. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – +0.244
  4. Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – +0.297
  5. Diogo Moreira – Pro Honda LCR – +0.552
  6. Raul Fernandez – SuperFile Trackhouse MotoGP Team – +0.633
  7. Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – +0.682
  8. Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +0.712
  9. Jorge Martin – Aprilia Racing – +0.770
  10. Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – +0.905
  11. Joan Mir – Honda HRC Castrol – +0.945
  12. Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3
  13. Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  14. Luca Marini – Honda HRC Castrol
  15. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3
  16. Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP
  17. Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  18. Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing
  19. Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP
  20. Cal Crutchlow – Castrol Honda LCR

Squalificato Marco Bezzecchi

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