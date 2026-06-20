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Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nella notte lungo il lungomare della Versilia, in via Roma al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi (Lucca). Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un’automobile, un suv con targa svizzera, intorno alle 4 del mattino. L’incidente non lontano dalla discoteca Twiga.

Il veicolo a 4 ruote avrebbe compiuto un inversione a ‘U’, ma la ricostruzione è in attesa di verifiche. Le persone a bordo della vettura (3 dopo i primi riscontri) sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l’altro ragazzo è stato portato con l’elicottero, in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa dove ora è ricoverato. Sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri cui sono state affidate le indagini. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo.