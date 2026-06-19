Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Tra le immagini più impressionanti del drammatico infortunio subito da Ismaël Koné durante Canada-Qatar ce n’è una che ha incuriosito molti spettatori. Mentre il centrocampista del Sassuolo veniva trasportato in barella verso l’uscita del campo, aveva tra le labbra un piccolo oggetto verde che a prima vista sembrava un fischietto. In realtà non si trattava affatto di un fischietto. Era un dispositivo utilizzato per somministrare Penthrox, un analgesico impiegato nel primo soccorso per alleviare rapidamente il dolore provocato da traumi e infortuni gravi.

Koné aveva appena riportato una doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo il duro intervento di Madibo. Le conseguenze del contrasto sono apparse subito molto serie e lo staff medico è intervenuto immediatamente per stabilizzare il giocatore e ridurre le sue sofferenze prima del trasferimento in ospedale. Il Penthrox viene somministrato per inalazione attraverso uno speciale inalatore portatile. Il farmaco agisce rapidamente e viene utilizzato soprattutto nelle operazioni di primo soccorso quando è necessario controllare il dolore di un paziente in attesa di ulteriori cure mediche.

Proprio la scelta di ricorrere a questo analgesico ha fatto intuire fin da subito la gravità dell’infortunio. Dopo essere stato immobilizzato sul terreno di gioco, Koné è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per la frattura della gamba sinistra. Nonostante la drammaticità della situazione, un’immagine ha dato conforto ai tifosi canadesi: seduto sulla barella, con il dispositivo ancora in bocca, Koné ha alzato le braccia, si è battuto una mano sul petto e ha salutato il pubblico che lo stava applaudendo. Un gesto che ha strappato un sorriso in una serata segnata da uno degli infortuni più gravi visti finora ai Mondiali.