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Ultimo aggiornamento: 12:42

Garlasco, madre di Sempio trasferita in Psichiatria dopo il tentato suicidio. I medici: è fuori pericolo ma “non è lucida”

di Redazione Cronaca
Daniela Ferrari è stata ricoverata due giorni fa all'ospedale di Vigevano per un'abuso di farmaci. Nei giorni scorsi gli avvocati hanno chiesto in un appello di smettere con l'odio social verso la 66enne
Garlasco, madre di Sempio trasferita in Psichiatria dopo il tentato suicidio. I medici: è fuori pericolo ma “non è lucida”
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Dopo il tentato suicidio del 17 giugno, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata dimessa dal reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Vigevano. Ora, come riporta il Corriere della Sera, la 66enne è stata trasferita in Psichiatria. Le sue condizioni, come spiegato dai legali del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, sono buone e i medici non la considerano in pericolo di vita seppur “non lucida“. Per questo motivo è possibile che Ferrari rimarrà ricoverata ancora per qualche giorno. In ospedale sono andati a trovarla il marito Giuseppe e anche il figlio Andrea Sempio, insieme ad altri pochi parenti stretti.

Inizialmente gli avvocati di Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, avevano negato che il ricovero per overdose di farmaci della donna fosse legato a un tentato suicidio. Poi invece il 18 giugno è arrivata la conferma, autorizzata esplicitamente dai familiari, anche per la ferma volontà di denunciare il clima di ostilità che circonda la loro assistita. Come spiegato dai legali, Ferrari è stata bersaglio di una continua ondata di messaggi d’odio e insulti sui social: Cataliotti e Taccia hanno dunque lanciato un appello affinché i toni vengano abbassati.

La madre di Sempio è comunque da tempo sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, soprattutto per la validità di uno scontrino di un parcheggio a Vigevano che per lungo tempo ha rappresentato un alibi per il figlio: gli inquirenti credono però che si tratti di un documento utilizzato dai genitori per proteggere Sempio.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna ha assunto una dose di tranquillanti superiore al consentito. Come riporta il Corriere, Ferrari da tempo fa uso di questi farmaci e da prima della riapertura della nuova inchiesta sul figlio da parte dei pm pavesi. Solo dopo averli presi ha chiesto aiuto ai familiari spiegando di non sentirsi bene: poi la chiamata al 112, la corsa in ambulanza e infine il ricovero. La lavanda gastrica è stata fondamentale per evitare danni più gravi e salvarle la vita.

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