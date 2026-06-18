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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:05

Madre fa retromarcia e investe la figlia a Platì (Reggio Calabria): morta bimba di 3 anni

di Redazione Cronaca
il sindaco Giovanni Sarica: "Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare". L'incidente è avvenuto il 16 giugno
Madre fa retromarcia e investe la figlia a Platì (Reggio Calabria): morta bimba di 3 anni
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Marisa, una bimba di tre anni, è morta dopo esser stata investita accidentalmente dalla mamma, mentre faceva retromarcia con la propria auto. La tragedia è avvenuta la sera del 16 giugno a Platì, in provincia di Reggio Calabria. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c’è stato nulla da fare. Dopo avere avvertito la Procura di Locri, i carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia. Una fatalità che ha sconvolto la famiglia della bambina e l’intera Platì.

Sui social, infatti, il sindaco Giovanni Sarica ha espresso il messaggio di cordoglio personale e dell’amministrazione comunale: “Ci sono notizie – ha scritto – che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l’intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore”.

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