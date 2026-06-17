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Ultimo aggiornamento: 12:24

Sara Ceccantini morta in un incidente stradale a Mykonos: era sull’isola per il suo addio al nubilato

di Redazione Cronaca
La 37enne si sarebbe dovuta sposare sabato prossimo. Dalle prime informazioni l'impatto è avvenuto con un auto che ha invaso la careggiata opposta: una delle amiche che viaggiava con la vittima è rimasta gravemente ferita
Sara Ceccantini morta in un incidente stradale a Mykonos: era sull’isola per il suo addio al nubilato
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Dovevano essere giornate di festa a Mykonos, l’isola greca scelta da Sara Ceccantini e dalle amiche per festeggiare il suo addio al nubilato. La vacanza si è invece trasformata in tragedia dopo un incidente stradale in cui la futura sposa 37enne ha perso la vita. Le circostanze dello schianto, avvenuto nella sera tra domenica e lunedì, sono ancora in fase di accertamento, ma delle prime informazioni giunte dalla polizia greca, l’impatto è avvenuto con un auto che ha invaso la carreggiata opposta. Una delle amiche che viaggiava con la vittima è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata ad Atene.

Sull’incidente le autorità greche hanno aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di omicidio stradale e non è ancora stato stabilito quando la salma potrà essere rimpatriata.

La 37enne, residente a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, si sarebbe dovuta sposare il prossimo sabato con il compagno, titolare di un negozio di caccia e pesca nella cittadina valdarnese. I due hanno una figlia di 3 anni. La donna invece lavorava da molti anni in una stabilimento Prada a Terranuova Bracciolini, nell’Aretino: l’azienda ha disposto per oggi l’uscita anticipata dei dipendenti dello stabilimento.

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