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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:18

Guasto sull’Alta velocità: sospesa la linea tra Milano e Piacenza. Treni cancellati e ritardi fino a due ore – In aggiornamento

di Redazione Cronaca
Come spiegato da Trenitalia, la circolazione è sospesa dalle 10.20 circa di questa mattina per "verifiche tecniche alla linea elettrica". Al momento sette i treni cancellati e una ventina con pesanti ritardi
Guasto sull’Alta velocità: sospesa la linea tra Milano e Piacenza. Treni cancellati e ritardi fino a due ore – In aggiornamento
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Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea Alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza. Coinvolti anche i trasporti Intercity e Regionali. Sono almeno sette i treni cancellati e una ventina invece quelli con ritardi che superano abbondantemente l’ora. A causare l’interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nel Lodigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con due autobotti e due moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente. Due treni dell’alta velocità sono rimasti bloccati a lungo senza aria condizionata, una passeggera di 44 anni è stata soccorsa ma non ha avuto bisogno di essere ricoverata. Uno dei due mezzi è stato fatto rientrare a Rogoredo e uno a Piacenza.

Interessato dai disagi è soprattutto il nodo di Bologna: nella stazione del capoluogo emiliano ci sono molti passeggeri in attesa di capire gli sviluppi del proprio viaggio. Come spiegato da Trenitalia, che ha disposto il rimborso integrale dei biglietti, la circolazione è sospesa dalle 10.20 circa di questa mattina per “verifiche tecniche alla linea elettrica”. I treni Alta Velocità sono instradati sulla linea convenzionale e, oltre a cancellazioni, possono subire maggiori tempi di percorrenza fino a due ore. Un Frecciarossa, il 9311 diretto a Torino, registra al momento 280 minuti di ritardo. Un treno Italo proveniente da Napoli invece, che sarebbe dovuto arrivare a Milano centrale alle 10.45, è giunto a destinazione poco prima delle 16 con 300 minuti di ritardo.

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