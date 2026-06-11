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“C’è una distanza enorme tra il Paese che racconta la premier Meloni e chi vive fuori di Palazzo Chigi. Nel suo intervento è un susseguirsi di successi e obiettivi raggiunti, solo che la realtà è molto differente. Non si preoccupi, presidente Meloni, non siamo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull’impresa, l’avete fatto voi questo portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%” del Pil. È l’affondo della segretaria del Pd, Elly Schlein, che, nell’Aula della Camera, dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026 ha risposto alla premier ricordando la tassazione record del governo Meloni, la più alta mai avuta dal post governo Monti. Un tema caro alla premier che nel 2013, militando già in FdI-Alleanza Nazionale, voleva addirittura introdurre in Costituzione un tetto alla pressione fiscale pari al 40% del Pil.

“Basta bugie e basta propaganda”, ha attaccato Schlein, ricordando che in questi quattro anni il governo aveva “i numeri per fare tutto” e che invece non è stato fatto “niente che potesse cambiare la vita degli italiani”.