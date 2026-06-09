Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:27

Platini ha denunciato Infantino per diffamazione e traffico di influenze a 3 giorni dal Mondiale: “Persecuzione dolosa”

di Redazione Sport
Il procedimento penale è stato avviato in relazione alle accuse di corruzione del 2015 che, secondo l'ex calciatore della Juventus, avrebbero compromesso la sua candidatura alla guida della Fifa
Platini ha denunciato Infantino per diffamazione e traffico di influenze a 3 giorni dal Mondiale: “Persecuzione dolosa”
Icona dei commenti Commenti

L’ex presidente della Uefa Michel Platini ha avviato lunedì procedimenti civili e penali contro la Fifa e l’attuale presidente Gianni Infantino, in relazione alle accuse di corruzione del 2015 che, secondo l’ex calciatore della Nazionale francese e della Juventus, avrebbero compromesso la sua candidatura alla guida della federazione mondiale. La denuncia penale, presentata ai tribunali francesi – secondo quanto riporta la Bbc – accusa Infantino e due ex dirigenti Fifa – di “persecuzione dolosa”. In una separata azione civile, Platini, 70 anni, chiede un risarcimento economico alla Fifa per i presunti tentativi di ostacolare la sua elezione a presidente.

Le nuove denunce sono state annunciate tre giorni prima dell’inizio dei Mondiali di calcio che si stanno disputando in Nord America e che hanno spesso permesso a Infantino di condividere il palcoscenico politico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Infantino è stato eletto presidente della Fifa nel 2016, a sorpresa, proveniente dalla Uefa, l’organo calcistico europeo di cui era stato a lungo segretario generale del presidente Platini. Negli ambienti calcistici, Platini era ampiamente considerato il favorito per la presidenza della Fifa e successore del suo ex mentore Sepp Blatter, che lasciava l’incarico in seguito alle indagini federali statunitensi sulla corruzione tra i dirigenti del calcio, rese pubbliche nel maggio 2015.

Quattro mesi dopo, sia Platini che Blatter sono stati oggetto di un’indagine svizzera separata per un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (2,5 milioni di dollari) al francese, che avrebbe comportato la loro rimozione anticipata dall’incarico. Sia Platini che Blatter sono stati assolti due volte dall’accusa di frode ai danni della Fifa, prima nel 2022, quando sono stati processati congiuntamente in Svizzera, e poi di nuovo l’anno scorso in appello dalla procura federale. Tra i cinque uomini citati nella denuncia penale di Platini figurano anche il procuratore generale svizzero nel 2015, Michael Lauber, e l’allora direttore legale della Fifa, Marco Villiger.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione