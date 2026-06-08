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Ultimo aggiornamento: 15:26

Larry The Cat ruba la scena al vertice tra Zelensky, Merz, Starmer e Macron ed esce per primo da Downing Street – Video

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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Foto e telecamere tutte per il gatto di Downing Street che oscura i leader europei
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Larry The Cat il gatto di Downing Street numero 10 ha rubato la scena al vertice tra Zelensky, Merz, Starmer e Macron a Londra. Il gatto è uscito addirittura prima dei leader europei, mostrandosi a fotografi e telecamere.

Nel corso del colloquio, Zelensky ha illustrato la situazione sul campo di battaglia, evidenziando le pesanti perdite subite dalle forze di Mosca, che da cinque mesi consecutivi registrerebbero oltre 30mila tra morti e feriti ogni trenta giorni, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Not for sale.

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