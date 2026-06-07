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Ultimo aggiornamento: 11:42

La giostra a forma di missile ipersonico: la nuova attrazione “Oreshnik” inaugurata a San Pietroburgo – Video

di Martina Milone
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I missili Oreshnik, che viaggiano a 10 volte la velocità del suono, sono stati lanciati contro l'Ucraina almeno in tre occasioni
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La Russia ha inaugurato in un luna park di San Pietroburgo una nuova attrazione chiamata “Oreshnik“, in onore del suo missile ipersonico in grado di trasportare testate nucleari. La Russia ha lanciato missili Oreshnik, che viaggiano a 10 volte la velocità del suono, contro l’Ucraina almeno in tre occasioni.

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