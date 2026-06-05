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Ultimo aggiornamento: 10:29

Trump mostra in verticale la piscina del Lincoln Memorial: “È più grande dei grattacieli”

di Redazione Esteri
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Il presidente mette a confronto la lunghezza dell'iconico specchio d'acqua a Washington con l'altezza dei principali grattacieli Usa
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Donald Trump, ha presentato la rinnovata “Reflecting Pool” del Lincoln Memorial a Washington, il celebre specchio d’acqua che si estende davanti al monumento dedicato all’ex presidente americano. Il presidente degli Stati Uniti ha mostrato un cartellone che mette a confronto le dimensioni della piscina con quelle di alcuni iconici grattacieli statunitensi, tra cui il One World Trade Center e l’Empire State Building di New York, e la Willis Tower di Chicago.

(Video tratto dal profilo della Casa Bianca su X)

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