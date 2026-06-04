Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 19:08

De Gregori e non solo: l’artista deve prendere sempre posizione? Carrère a Travaglio: “Io mi fido poco delle mie stesse opinioni”

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (0)
Lo scrittore francese: "Sono molto influenzabile, sono molto facilmente dell'opinione dell'ultimo che ha parlato, quindi non sono in alcun modo in grado di prendere posizione, non firmo una petizione"
Icona dei commenti Commenti

Anche i casi di Erri De Luca e Francesco De Gregori sono entrati nell’intervista di Marco Travaglio a Emmanuel Carrère. Chiede Travaglio: “Questa cosa per cui l’artista e l’intellettuale deve sempre avere una posizione, deve sempre esprimere, deve firmare appelli. Immagino che capiterà anche a te che ti chiedano di firmare appelli, di partecipare a campagne, di schierarti, di dire una cosa. Ti dicono spesso anche che cosa devi dire esattamente, perché se poi dici qualcosa di un po’ diverso non va bene. Ecco tu come ti poni su questa questione perché tu sei uno scrittore, sei uno scrittore che taglia l’attualità continuamente, però non mi pare che sei tra quelli che firmano tutto, che prendono sempre l’invettiva, l’attacco. Cosa ne pensi di questa polemica? Come ti poni tu?”

Risponde Carrère: “Penso che ci sia due famiglie di giornalisti. Ci sono i giornalisti che sono più o meno nel registro della tribuna, dell’opinione, dell’analisi, dell’editoriale, e poi ci sono i giornalisti che sono dal lato del reportage. Io non ho nessun disprezzo per la prima famiglia, ma molto chiaramente mi appartengo alla seconda. C’è quello che raccontano. Mi preoccupo delle mie stesse opinioni. Sono molto influenzabile, sono molto facilmente dell’opinione dell’ultimo che ha parlato, quindi non sono in alcun modo in grado di prendere posizione, non firmo una petizione”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione