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Un aquilone con la bandiera della Palestina arriva in cima al Monte Everest. Il merito è dell’alpinista italiano Leonardo Avezzano, che ha completato questa impresa sportiva per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia di Gaza e sull’impatto del genocidio sulle vittime più giovani, i bambini. Sulla bandiera palestinese infatti erano scritti i sogni dei bambini di Gaza: i loro desideri per un futuro migliore.

La spedizione era guidata dalll’alpinista giordano-palestinese Mostafa Salameh, che però non è riuscito a raggiungere la vetta. “Questi sono sogni: tutti i bambini hanno sogni e possono realizzarli se noi li aiutiamo”, ha detto Salameh spiegando l’iniziativa. “A Gaza è tutto più difficile. Per questo avevamo bisogno che il mondo intero lo sapesse. E quale modo migliore per farlo se non portare tutto questo sul tetto del mondo“. L’impresa è riuscita grazie ad Avezzano: “La prima cosa che ho pensato di fare, una volta arrivato in vetta, è stata alzare il drappo, alzare l’aquilone e dedicare questo sforzo che abbiamo compiuto ai bambini di Gaza“.