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Ultimo aggiornamento: 8:03

A Boston è vietato bere per strada: i tifosi della Scozia affittano un battello e lo trasformano in un bar | Domeniche Bestiali

di Cristiano Vella
La soluzione della “Tartan Army Bill” ai Mondiali di fronte alle norme rigidissime sugli alcolici. Ma anche la squalifica al Real Sibilla per il lancio di immondizia in campo
A Boston è vietato bere per strada: i tifosi della Scozia affittano un battello e lo trasformano in un bar | Domeniche Bestiali
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C’era un arbitro di calcio passato alla storia per avere un bidone della spazzatura al posto del cuore, ma c’è chi è peggio di lui: il tempo, che ci avvicina ancora una volta alla fine di questa rubrica, con l’immondizia a fare da costante. Già, tempo di smobilitazione per le Domeniche Bestiali, tempo di partite senza senso e goleade incredibili, tempo di crollo di freni inibitori e dove la fantasia prende il sopravvento anche nell’insulto più sfrenato. E poi? E poi ci sono i mondiali, tra sceriffi e meravigliosi banditi.

LOVE BOAT
Già, era un’altra “America” quella della serie tv degli anni ’60, colorata e divertente, non coi cani antidroga fin dentro i pullman delle nazionali di calcio, non con le regole che vietano pure di bersi una birra. Ma se le regole esistono c’è chi le cambia, come i tifosi della Scozia: le regole di Boston sono rigidissime sugli alcolici in strada e nei luoghi pubblici, perciò la “Tartan Army Bill” ha ben pensato di prendere un battello e renderlo zona di consumo all’aperto.

IMMONDIZIA
Ricorre spesso la spazzatura nel calcio, da Buffon che accusa l’arbitro Oliver di avere un bidone della spazzatura al posto del cuore ai tifosi che la usano come arma nelle Domeniche Bestiali. Non è la prima volta che accade, ma il capitolo spazzatura si arricchisce di un nuovo paragrafo che arriva da Bacoli, dove la Real Sibilla (Eccellenza Campania) si è beccata una multa da 400 euro perché: “Durante la gara propri tifosi accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere numero due petardi nel proprio settore ed uno all’esterno dell’impianto. Gli stessi a fine gara lanciavano in campo un bidone pieno di rifiuti, di grosse dimensioni di colore nero, senza colpire nessuno facendo cadere immondizia sul tdg. Inoltre, ad inizio 2º tempo da dietro la recinzione, un proprio tifoso lanciava acqua ad un CdC colpendolo alla schiena e gambe bagnandogli gli indumenti”

A CHI SEI FIGLIO?
Specie al Sud questa domanda è d’obbligo. Di solito posta da anziani signori a giovani virgulti. Fa specie infatti che arrivi da un giovane virgulto, in un campionato giovanile del Nord (Piemonte), squalificato per tre giornate perché “Dopo aver subito un provvedimento di ammonizione, il giocatore tiene una condotta irrispettosa verso il direttore di gara e si rivolge ai genitori dell’arbitro presenti sugli spali insultandoli”.

30 A 2
Sì, è finita così la partita di Copa Simon Bolivar, competizione boliviana, tra Deportivo Noroeste Santa Nelly e Club Deportivo Filadelfia. Ne dà notizia la bella pagina social “Il Terzo Mondo del Calcio”, spiegando che il club perdente era arrivato alla gara già matematicamente eliminato dal trofeo, avendo subito 61 gol in quattro partite e dunque non avendo alcuna ambizione particolare. Tuttavia la domanda giusta stanti i fatti è quella di un utente: “Ma quando ne fai 30…esattamente quei 2, come hai fatto a prenderli?“.

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