Prima d’intervenire, a Roma, all’inizio dei lavori di ‘Nova, parola all’Italia’, l’avvio di incontri e dibattiti che termineranno con la definizione delle proposte firmate dai 5 Stelle da portare per giungere alla definizione del programma con cui la coalizione progressista, Giuseppe Conte parla con i giornalisti. “Se il Governo Meloni non arriverà a fine legislatura? Queste sono valutazioni che, non avendo la sfera di cristallo, non saprei fare. Vedo che è un governo che sta facendo assolutamente di tutto per imbullonarsi alle poltrone. Addirittura, anziché parlare di salario minimo, di stipendi, di bollette energetiche, si riuniscono a Palazzo Chigi per le poltrone, per aumentare le spese militari e per la legge elettorale. Follia assoluta” afferma l’ex presidente del Consiglio. Poi Conte parla della politica estera del governo di Giorgia Meloni definita “fallimentare” e “tutta giocata sulla subalternità a Washington e poi Meloni ha preso schiaffi da Washington. Ha omaggiato Netanyahu e ha garantito quindi in qualche modo copertura politica, oltre che militare, per un genocidio, ha coperto tutte le azioni illegali a livello internazionale: un fallimento totale”.

Ciononostante sulla missione di oggi in Grecia del presidente del Consiglio italiano all’Europe Gulf Forum, Conte ha aggiunto “sono italiano, tifo per i nostri interessi nazionali, per la tutela degli italiani. Io spero che venga qualcosa di buono, però attenzione: sono quattro anni che gira a summit in tutto il mondo. Ha riportato firme dolorose, penalizzanti per gli italiani, favorevoli agli altri Paesi, a partire dal ‘pacco’ di stabilità e dal piano di riarmo europeo, aumenti delle spese militari al 5% della Nato, acquisto del costoso gas americano e finisco qui. Insomma, un disastro totale, a questo punto verrebbe da dire con una battuta: forse è meglio che sta buona e non firma più nulla”. E conclude. “Questo governo sta meditando lo scostamento di bilancio perché non sanno come rispettare gli impegni per le spese folli negli armamenti. Se fosse così veramente troveranno nel M5s un ostacolo durissimo da superare – perché, spiega. – dopo tagli a sanità, scuola, aiuti alle imprese, nessun aiuto per le famiglie, dopo che addirittura abbiamo visto che aumenta ancora l’inflazione, la spesa alimentare, è una follia dedicarsi alle spese militari. Avranno tutta la nostra ferma condanna e contrarietà”.