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Ultimo aggiornamento: 17:33

Sanità e scuola, a Roma si discutono le priorità del programma M5s. Conte: “Dobbiamo essere radicali”

di Manolo Lanaro
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Attivisti e, per la prima volta, anche non iscritti si sono dati appuntamento per dibattere le proposte da portare al tavolo con le altre forze di opposizione
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“Il programma deve nascere dalle esigenze vere dei cittadini e sono convinto che nel confronto con voi verrà fuori un progetto radicale”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, apre con il suo intervento l’appuntamento romano di ‘Nova’. L’assemblea programmatica dei 5 Stelle a cui, per la prima volta , partecipano anche i non iscritti e che Conte ringrazia durante il suo intervento.

Tra i partecipanti prevale, in maniera netta, l’attenzione da riservare a scuola e sanità. La due giorni romana di lavori e dibattiti fa parte delle ‘100 piazze’ dove il Movimento inizia a dar vita all’insieme di proposte che poi verrà portato al tavolo in cui, assieme alle altre forze politiche, si andrà a comporre il programma del centrosinistra.

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