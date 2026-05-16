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Ultimo aggiornamento: 18:05

Israele, la denuncia del Forum Cristiani Terra Santa: “Un ebreo ha sputato sulla statua della Madonna”. Il video

di F. Q.
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Il filmato mostra un partecipante alla Processione delle Bandiere sputare contro la statua presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme
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Un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato denunciato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. “Un partecipante alla Processione delle Bandiere sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione”, scrive su X Abunassar postando il video in cui si vede il gesto.

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