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Ultimo aggiornamento: 12:50

La Flotilla riparte verso Gaza: decine di barche con bandiere palestinesi pronte a salpare dalla Turchia – Video

di Alessandro Mantovani
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Dopo il blocco in acque internazionali vicino alla Grecia, la missione umanitaria è pronta a salpare di nuovo
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La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire verso Gaza. Le imbarcazioni sono ferme a Marmaris, nella Turchia sudoccidentale: con gli alberi pieni bandiere della Palestina salperanno oggi, 14 maggio, per portare aiuti umanitari alla Striscia.

Come raccontato dall’inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, è stata l’assemblea generale della Flotilla a decidere la nuova data per ripartire. Ecco le immagini della preparazione prima della ripartenza.

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