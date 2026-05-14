Allegri-Ibrahimovic, aria di rottura: il tecnico pensa all’addio. “La miccia è stata la scelta del terzo portiere del prossimo anno”

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L’ombra della Nazionale, una qualificazione in Champions che sembrava cosa fatta e invece è tornata in discussione, presunte bugie sul mercato. In casa Milan – dopo la contestazione di domenica contro Giorgio Furlani e la decisione di andare in ritiro dopo la sconfitta contro l’Atalanta – non si respira un’aria certamente felice. E anche i rapporti tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic non sembrano essere idilliaci, secondo il Corriere della Sera. Motivo per cui, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, Allegri potrebbe lasciare il Milan a fine campionato.

Un rapporto che non è mai stato idilliaco, ma che è “esploso” per un motivo futile: la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno. Tra i due sarebbero volate parole grosse, ma è evidente che sia stato un pretesto secondario per far scoppiare definitivamente un caso. Ibra intanto non è più presente come prima a Milanello e solo recentemente è tornato a San Siro in tribuna. Finché il Milan era secondo in classifica, era anche in lotta per lo scudetto poi dominato dall’Inter, i problemi non emergevano. In un momento di difficoltà come questo, invece, tutto viene fuori con maggior facilità.

E si ritorna anche a “vecchi” presunti disguidi, come quando Allegri avrebbe chiesto a gennaio due rinforzi, ma gli sarebbero stati negati da Ibrahimovic per mancanza di budget, salvo poi provare a chiudere Mateta per 30 milioni. All’orizzonte c’è però anche la Nazionale: con Giovanni Malagò candidato favoritissimo a diventare presidente della Figc contro Abete, infatti, Allegri sarebbe il prescelto dell’ex presidente del Coni per la panchina dell’Italia. Motivo per cui se dovesse andare via dal Milan, per lui si potrebbe aprire un nuovo ciclo in Nazionale. Siamo però ancora nel campo delle ipotesi: per il momento il Milan e Allegri sono concentrati su una qualificazione in Champions che lentamente gli è quasi sfuggita dalle mani.