“Abbiamo posto alla presidente Meloni domande precise su crescita, industria, caro energia, Comunità energetiche rinnovabili e strategia energetica nazionale. La risposta, come sempre, è stata una sola: il Superbonus. Ricordo alla presidente che dei circa 170 miliardi di costo complessivo, ben 154 miliardi sono stati maturati e pagati durante i suoi anni di governo. E ricordo anche che l’ultima proroga per le villette unifamiliari è stata approvata proprio nel 2023 dal governo Meloni. È singolare continuare a usare come alibi una misura che hanno gestito e prorogato loro stessi”. Così in replica il vicepresidente M5S, Stefano Patuanelli, nel corso del premier time al Senato.

“Ma il punto vero è un altro. Il governo non ha una strategia economica e non ha una strategia energetica. Dopo aver di fatto bloccato le Comunità Energetiche Rinnovabili, con progetti dichiarati idonei dal GSE ma improvvisamente privi di copertura finanziaria, l’unica risposta che la Presidente offre al Paese è la propaganda sul nucleare”, ha aggiunto.