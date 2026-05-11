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Ultimo aggiornamento: 20:42

Trump: “Sono disposto a prendermi una pallottola per il Paese”. Poi si corregge: “Espressione infelice…”

di Redazione Esteri
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Il presidente americano ha subito quattro attentati
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“Sono disposto a prendermi una pallottola per gli Stati Uniti“. Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca parlando della guerra contro l’Iran. Il presidente americano ha poi osservato che non è un’espressione “felice” visto i quattro attentati di cui è stato vittima

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