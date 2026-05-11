Il Barcellona batte il Real Madrid ed è campione di Spagna: le lacrime di Hansi Flick per il papà morto

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Per il Barcellona non può esistere gioia più grande: diventare campione di Spagna battendo il Real Madrid nel Clasico. Il match che ha consegnato il 29esimo titolo al club blaugrana è terminato 2 a 0: reti di Rashford al 9′ e Ferran Torres al 18′, partita chiusa in meno di venti minuti. I Blancos, completamente allo sbando, praticamente non hanno opposto resistenza, subendo inermi uno smacco storico al Camp Nou.

Il Barca ha dominato la Liga 2025-2026, vince il titolo con tre giornate di anticipo e ad oggi 14 punti di vantaggio sugli storici rivali. Gli ultimi due campionati vinti di fila dal Barcellona risalgono alle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, quando in rosa c’era ancora Lionel Messi. La doppietta porta la firma del tecnico Hansi Flick. Per il tedesco è stato un successo carico di emozione, visto che proprio questa mattina ha perso il papà. Nonostante il gravissimo lutto, Flick non ha voluto mancare, per guidare la squadra in un match storico e partecipare alla festa.

Non c’è pace invece per Alvaro Arbeloa e il suo Real Madrid, autore per l’ennesima volta in questa stagione di una partita sottotono e priva di convinzione. Il pullman del Real è stato anche aggredito dai tifosi furiosi, mentre per le strade di Barcellona cominciava la festa blaugrana.