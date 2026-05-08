Il tecnico viola è stato sanzionato con un’ammenda di 2.250 euro. Cosa era successo dopo il pareggio al Franchi

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Paolo Vanoli patteggia una multa per la bestemmia pronunciata in conferenza stampa dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter dello scorso 22 marzo. A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il tecnico viola è stato sanzionato con un’ammenda di 2.250 euro. A carico di Vanoli era stato aperto un procedimento perché nel corso della consueta conferenza stampa post gara aveva “pronunciato nel rispondere ad una domanda, ad alta voce e in modo udibile ai presenti, un’espressione di carattere blasfemo“.

A far infuriare Vanoli era stata una domanda sulla gestione dei minuti finali del match, quando la Fiorentina – dopo aver pareggiato – aveva sofferto l’assedio dell’Inter alla caccia del gol vittoria al Franchi. Il giornalista in questione aveva posto all’allenatore una domanda sui cambi. Vanoli però si era alterato, sottolineando come la squadra non ricevesse i complimenti nemmeno dopo aver fermato l’Inter capolista (e poi vincitrice dello scudetto). Ne era nato un battibecco con il giornalista, al termine del quale, lontano dal microfono, Vanoli aveva pronunciato un’espressione blasfema.