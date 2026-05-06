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Ultimo aggiornamento: 16:28

Trump alla bambina: “Riesci a schiacciare a pallavolo con la tua altezza? Meglio se giochi a calcio”

di F. Q.
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Durante l'inaugurazione del programma fitness nelle scuole, Trump scherza sull'altezza di una bambina consigliandole il calcio.
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“Gioco a pallavolo e in estate proverò a iniziare con il calcio”. Così una bambina, in visita alla Casa Bianca, risponde alla domanda del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su quale sport praticasse. A quel punto, il tycoon scherza sull’altezza della ragazzina suggerendole che “il calcio potrebbe essere meglio‘.la scena è avvenuto nel corso dell’inaugurazione del nuovo programma per il fitness giovanile nelle scuole americane.

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