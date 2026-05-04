“Ci ho provato, ma ho capito che è ora di dire basta. Voglio che mi ricordiate per quel che ero”: Polonara dice addio al basket

“Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi”. Achille Polonara lascia il basket. E lo fa annunciandolo con un post social su Instagram. Dopo la diagnosi della leucemia mieloide acuta il 16 giugno del 2025, ha vissuto un anno da incubo, ci ha provato, era anche tornato ad allenarsi individualmente, ma alla fine ha deciso di dire basta.

Polonara era fermo da circa un anno dopo essere stato costretto allo stop a causa della malattia, per cui è stato necessario un trapianto di midollo osseo. Il cestista si era sottoposto, giovedì 25 settembre 2025, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. Trapianto possibile soltanto grazie a una ragazza americana, compatibile al 90%, che lo stesso Polonara aveva ringraziato nelle settimane successive.

Dopo il trapianto del 25 settembre, però, quando gli è stato tolto il catetere ci sono state delle complicanze, Polonara è entrato in coma per pochi giorni e aveva dei dolori sempre più forti. È venuto fuori quasi miracolosamente da quel momento difficilissimo e aveva iniziato una nuova risalita, trovando anche la forza di allenarsi individualmente, come aveva mostrato a fine marzo. Ora lo stop definitivo: “Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un UOmo… grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!Vorrei che questo momento non arrivasse mai”, ha spiegato Polonara. Lascia a 34 anni anni, doppo aver vinto in carriera ha vinto una Supercoppa italiana con la Reggiana (2015), una Fiba Europe Cup con Sassari (2018-19), un titolo spagnolo con Baskonia (2019-2020) e uno scudetto con la Virtus Bologna (2024-25).