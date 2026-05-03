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Ultimo aggiornamento: 23:59

Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | Video

di Redazione Sport
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Le prime immagini della gioia dei tifosi per la conquista del titolo
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Esplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter. Migliaia di tifosi si sono riversati in Piazza Duomo, trasformata in una distesa di maglie nerazzurre tra cori, bandiere e fuochi d’artificio.

Per le strade, da San Siro al centro, è un continuo carosello di auto con clacson spiegati e bandiere sventolate dai finestrini, mentre i sostenitori celebrano uno scudetto dei ragazzi di Cristian Chivu, arrivato dopo la disfatta della scorsa stagione. Sotto la Madonnina cori e fumogeni accompagnano la notte di festa, mentre il cielo si illumina a più riprese grazie ai fuochi d’artificio.

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