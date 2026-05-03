La festa dell’Inter e le parole dei calciatori. Barella: “Questa squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme”

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Una cavalcata incredibile, un campionato dominato e vinto con tre giornate d’anticipo: l’Inter festeggia il 21esimo scudetto della sua storia dopo la vittoria contro il Parma. E proprio al termine del match, durante i festeggiamenti in campo, sono arrivate le parole dei protagonisti. Tra questi anche Nicolò Barella, capitano in assenza di Lautaro Martinez che ha commentato così lo scudetto: “Questa era il nostro obiettivo, per la stagione puoi lasciare qualcosa per strada. Ce ne sta un altro (la Coppa Italia, ndr) ma oggi ci godiamo questa giornata. Non è stato facile. È un grande traguardo“, ha spiegato il centrocampista nerazzurro.

C’era a Monaco – dopo la disfatta di un anno fa contro il Psg in finale di Champions League – e c’era anche stasera. Per Barella è il terzo scudetto con l’Inter: “Si attraversano momenti difficili come la stagione dell’anno scorso dove potevamo vincere tutto e non abbiamo vinto niente. Questa è la dimostrazione che non bisogna mai mollare e rialzarsi. Anche nei momenti difficili i compagni hanno avuto una buona parola per me”, ha aggiunto. “Come abbiamo ricompattato il gruppo? In campo si può sbagliare ma questa squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme, abbiamo dato sempre tutto quello che avevamo, sono orgoglioso di questa squadra”, ha concluso.

“Oggi c’è tanta felicità per questo traguardo, arrivato dopo le passate sofferenze e il tanto lavoro svolto. A inizio stagione non ci davano tra i favoriti, ma noi ci siamo impegnati al massimo dentro e fuori dal campo. Non era facile ripartire dopo la passata stagione, in cui abbiamo perso tutto”. Queste le parole di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria del ventunesimo Scudetto. “Da tanti anni stiamo facendo un percorso importante anche in Europa. Dopo una vittoria la cosa più importante è continuare a vincere: questa è la mentalità mia, della squadra e di questo club. Siamo riusciti a fare lo sprint finale in un campionato così equilibrato. La nostra forza è stata il gruppo”.

Le frizioni con Calhanoglu e le tensioni post eliminazione dal Mondiale per Club, quasi un anno fa, ormai sembrano un lontano ricordo: “Quello che dissi al Mondiale per club erano cose che sentivo. Non è stato un discorso pensato. Avevo visto cose che non mi erano piaciute. Io sono fatto così e dico sempre quello che penso”. Infine, su Chivu: “È stato bravissimo a portare nuove energie ed entusiasmo. Con Inzaghi abbiamo fatto quattro anni impressionanti, ma forse ci serviva un cambio d’aria dopo la finale di Champions persa. Chivu ci ha dato nuove energie e ha portato gratificazione e sorriso durante gli allenamenti”.

Tra i più scatenati nella festa c’è Marcus Thuram, autore del gol dell’1-0 nella sfida contro il Parma: “Barella non è mai stato in discussione, è uno dei migliori al mondo. Per me è il miglior giocatore italiano, non capisco perché lo mettessero in discussione. Questa vittoria è anche per il nostro capitano”. E poi sulla squadra: “Da quando sono arrivato vedo un gruppo che ama stare insieme, è la forza del nostro gruppo”.