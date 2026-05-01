“Sono in corso le operazioni per il rilascio degli attivisti sequestrati due notti fa in acque internazionali dalla Marina israeliana che si è spinta fino a ovest di Creta per bloccare le barche della Flotilla dirette a Gaza”. È l’inizio del nuovo video-racconto dell’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, a bordo dell’imbarcazione Vivi della Flotilla. “Ma due di loro non saranno rilasciati: sono Thiago Ávila e Abukeshek, due membri dello steering committee di questa missione civile e non violenta”. Mantovani spiega che “li portano in Israele per usarli come trofei in una campagna elettorale in cui c’è forte competizione a destra”