Chi solleverà la Coppa Pizzul? La risposta la avremo sabato 2 maggio, quando Udinese e Torino si affronteranno al Friuli in una sfida che va oltre il semplice risultato sportivo. Nel match della 35esima giornata di Serie A in palio non ci sono solo i tre punti, ma un trofeo simbolico nato per rendere omaggio a Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano, scomparso il 5 marzo 2025. Lo scorso anno furono i granata ad aggiudicarsi la coppa, grazie al successo per 2-0 sull’Udinese, nella prima edizione del premio. Questa volta, per la naturale alternanza dei campi, il teatro della partita sarà Udine, città profondamente legata alla figura del telecronista friulano.

L’iniziativa è stata lanciata nell’aprile 2025 da un comitato promotore composto da 29 tra giornalisti, commentatori e narratori del calcio italiano. Un’idea che si ispira alla tradizione dei “trofei accessori”, tipica soprattutto del rugby e del Sei Nazioni, dove rivalità consolidate vengono arricchite da coppe simboliche.

Non è casuale la scelta delle squadre coinvolte. Da un lato c’è l’Udinese, che rappresenta il legame territoriale con il Friuli, terra d’origine di Pizzul. Dall’altro il Torino, squadra per cui tifava lo storico telecronista della Nazionale. Un equilibrio che, almeno per ora, resta immutato, anche se in futuro la formula potrebbe allargarsi ad altri club legati alla sua carriera.

L’edizione 2026 si inserisce però in un contesto particolare. Il Friuli è infatti impegnato nelle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 6 maggio 1976, motivo per cui gli organizzatori hanno scelto di rinunciare alla consegna ufficiale del trofeo in campo.

A rendere ancora più singolare la sfida però c’è una novità regolamentare dal sapore dichiaratamente “pizzuliano”. In caso di pareggio, la Coppa verrà assegnata secondo il criterio “Tutto molto bello”: sarà cioè premiata la migliore azione della partita, valutata a insindacabile giudizio del comitato promotore riunito attorno all’Overtime Festival di Macerata. Un modo per celebrare non solo il risultato, ma anche l’estetica del gioco. Proprio come avrebbe raccontato Pizzul.