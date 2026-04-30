L'ex allenatore di Napoli e Inter a 64 anni cerca un'occasione per rilanciarsi: il club greco ha appena ottenuto la promozione nella massima serie

Walter Mazzarri riparte dalla Grecia. A 64 anni, l’ex allenatore di Napoli e Inter è pronto a rimettersi in gioco: destinazione Salonicco, dove lo aspetta l’Iraklis, fresco di promozione nella massima serie ellenica. Il tecnico livornese è sbarcato nella tarda serata del 29 aprile, accolto da un mazzo di fiori. Un dettaglio simbolico, quasi fuori tempo, che però racconta bene il momento: un allenatore fermo da due anni che prova a riannodare il filo della sua carriera lontano dai riflettori della Serie A. La trattativa è in fase avanzata, gli ultimi colloqui serviranno a definire durata e termini dell’accordo, ma la direzione è tracciata.

Per Mazzarri si tratterebbe del ritorno in panchina dopo la parentesi, breve e amara, al Napoli nella stagione 2023-24. Chiamato a novembre al posto di Rudi Garcia, era stato esonerato a febbraio dopo il pareggio interno contro il Genoa. Un epilogo che aveva chiuso la sua seconda esperienza in azzurro, molto diversa da quella che lo aveva consacrato anni prima.

Ora l’Iraklis, terza realtà di Salonicco dietro Paok e Aris, prova a puntare sull’esperienza per reggere l’urto della Super League. Il club ha vinto la Serie B greca e cerca una guida capace di trasformare l’entusiasmo della promozione in stabilità. Mazzarri, che non ha mai nascosto la volontà di continuare ad allenare, vede nell’occasione greca una ripartenza concreta.

Non è la prima volta che la sua carriera si interrompe e riparte. Dopo l’addio al Cagliari nel maggio 2022 era rimasto fermo un anno e mezzo, prima della chiamata del Napoli. Anche in precedenza le esperienze al Torino e al Watford si erano concluse prima del previsto, lasciandogli lunghi periodi di inattività. Eppure il suo nome resta legato soprattutto a due capitoli: il Napoli del tridente Hamsik-Lavezzi-Cavani, che riportò gli azzurri al centro del calcio italiano, e l’Inter, chiusa però con un epilogo negativo. Oggi, senza proclami, Mazzarri prova a ripartire da Salonicco.