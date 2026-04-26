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Ultimo aggiornamento: 10:12

Spari alla cena di Trump, la vedova di Charlie Kirk portata via in lacrime dalla sala dell’Hilton

di Redazione Esteri
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Erika Kirk fugge terrorizzata dalla lobby dell'Hilton di Washington
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Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington c’era anche Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk, ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un comizio lo scorso settembre. La donna è stata ripresa mentre scappa dalla lobby in lacrime

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