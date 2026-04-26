Sebastian Sawe scrive la storia: è il primo uomo a infrangere il muro delle due ore nella maratona

Il keniano ha chiuso in in un’ora, 59 minuti e 30 secondi. Primato battuto anche nella gara femminile, con Tigst Assefa che ha chiuso in 2:15:41

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Grande impresa del keniano Sebastian Sawe che ha infranto il record mondiale della maratona, diventando il primo uomo a scendere sotto le due ore in una competizione ufficiale. Sawe ha vinto la Maratona di Londra in un’ora, 59 minuti e 30 secondi. Il keniano ha difeso il titolo nel 2025, battendo Yomif Kejelcha di 11 secondi. Anche l’etiope, secondo classificato, ha tagliato il traguardo con un incredibile tempo di 1:59:41, mentre l’ugandese Jacob Kiplimo si è piazzato terzo in 2:00:28. Tutti e tre hanno fatto registrare un tempo migliore del precedente record mondiale ufficiale di 2:00:35 stabilito dal compianto Kelvin Kiptum nel 2023, mentre il tempo di Sawe è stato anche di 10 secondi inferiore al record non ufficiale di 1:59:40 stabilito da Eliud Kipchoge nel 2019.

Anche nella gara femminile è stato stabilito un nuovo record. Il primato è stato segnato da Tigst Assefa, che ha difeso il suo titolo di campionessa della Maratona di Londra con un tempo record mondiale femminile di 2:15:41, entrambi i record sono soggetti a ratifica ufficiale. Le condizioni erano ideali a Londra, dove gli uomini sono partiti a razzo e Sawe era già al di sotto del ritmo da record mondiale al decimo chilometro, prima di un rallentamento collettivo nei pressi di Cutty Sark.

I principali contendenti sono rimasti raggruppati per cinque chilometri e a metà percorso Sawe ha fatto registrare un tempo di 1:00:29. Sawe e Kejelcha alla fine hanno staccato Kiplimo, che era a due secondi dai leader dopo 30 chilometri, e i due di testa avevano ulteriormente aumentato il loro vantaggio cinque chilometri più avanti. Proprio quando sembrava che solo il record del percorso potesse essere battuto, Sawe ha cambiato passo e ha chiuso entrando nella storia con un record incredibile.