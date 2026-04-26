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Ultimo aggiornamento: 9:43

Spari alla cena di Trump con i giornalisti, la fuga dell’attentatore e la reazione della sicurezza: le immagini della videosorveglianza

di Redazione Esteri
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Le immagini della videosorveglianza pubblicate dal presidente Usa
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Il presidente degli Usa Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth le immagini della videosorveglianza che mostrano il blitz dell’uomo, un 31enne californiano, che ha sparato alla cena di gala con i corrispondenti all’Hilton. Le telecamere immortalano la corsa dell’uomo e la reazione della sicurezza

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