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Ultimo aggiornamento: 10:04

Attentato a Trump, il presidente Usa e il suo vice Vance portati via dalla sicurezza: il video

di Redazione Esteri
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Le immagini mostrano gli attimi subito dopo gli spari nella lobby dell'Hilton di Washington dove era in corso la cena con i corrispondenti
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Il video mostra gli attimi successivi agli spari alla cena di Donald Trump con i giornalisti, nella lobby dell’Hilton. Nelle immagini si vedono le forze di sicurezza che portano via il presidente Usa e il suo vice J.d.Vance

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