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Ultimo aggiornamento: 10:28

Il video dell’assalto della Marina iraniana a due portacontainer nello Stretto di Hormuz

di Redazione Esteri
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Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno abbordato e sequestrato due portacontainer MSC
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Il video mostra l’abbordaggio da parte della Marina iraniana di due portacontainer Msc, avvenuto mercoledì 22 aprile. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sequestrato le due imbarcazioni – precedentemente colpite da armi da fuoco – nello Stretto di Hormuz, poiché “non conformi”. Le due navi sono state “scortate fino alla costa iraniana”.

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha affermato che le navi avevano “messo in pericolo la sicurezza marittima operando senza i permessi necessari e manomettendo i sistemi di navigazione”.

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