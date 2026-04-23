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Ultimo aggiornamento: 13:45

Iran, Casa Bianca: “Tregua? Trump non ha dato una scadenza”. Teheran: “Ricevuti i primi pedaggi imposti su Hormuz”

Le forze americane: "Ordinato a 31 navi di invertire la rotta a Hormuz". Teheran, messo a morte uomo accusato di collaborare con il Mossad
Iran, Casa Bianca: “Tregua? Trump non ha dato una scadenza”. Teheran: “Ricevuti i primi pedaggi imposti su Hormuz”
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In Evidenza

Usa, licenziato il segretario della Marina John Phelan

Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad alimenatre gli attriti sarebebro stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump. I due si parlano spesso e si incontrano a Mar-a-Lago e Phelan avrebbe suggerito direttamente al presidente l’idea di ammodernare la flotta, scavalcando Hegseth. Una mossa che il capo del Pentagono non ha digerito.

Momenti chiave

  • "Teheran ha ricevuto i primi pedaggi imposti su Hormuz"
  • Libano, l'esercito israeliano uccide la giornalista Amal Khalil
  • Casa Bianca: "Trump non ha dato una scadenza all'Iran"
  • Iran, messo a morte uomo accusato di collaborare con il Mossad
  • Usa, licenziato il segretario della Marina John Phelan
    • 13:40

      Media Iran: “Teheran valuta proposta per assumere il controllo sovrano di Hormuz”

      “Il parlamento iraniano e il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale stanno esaminando un piano per assumere il controllo sovrano di Hormuz“. Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr, citando Fadahossein Maleki, membro del Consiglio nazionale del parlamento di Teheran. “L’autorità decisionale finale rimane ancora da definire”, ha concluso Maleki. 

    • 12:09

      Iran: “Eseguita condanna a morte, legami col Mossad”

      Eseguita in Iran la condanna alla pena di morte infilitta a un uomo accusato di legami con il Mossad e con i Mojahedin del Popolo, gruppo che Teheran considera organizzazione terroristica. L’uomo, identificato nella persona di Sultanali Shirzadi Fajr, è stato condannato con l’accusa di “appartenere a un gruppo terroristico” e di “collaborazione con i servizi di spionaggio” di Israele. Secondo le notizie della tv iraniana Irib, “faceva parte da molto tempo dei Mojahedin del Popolo e aveva un’ampia collaborazione con il gruppo in vari settori”. “Ha confessato”, secondo le autorità iraniane, di aver “partecipato” a “operazioni terroristiche” contro l’Iran.

    • 11:10

      “Teheran ha ricevuto i primi pedaggi imposti su Hormuz”

      Un alto funzionario del Parlamento iraniano ha dichiarato che Teheran ha ricevuto i primi introiti dai pedaggi imposti sullo strategico Stretto di Hormuz nel contesto della guerra con gli Stati Uniti e Israele. “I primi introiti derivanti dai pedaggi dello Stretto di Hormuz sono stati depositati sul conto della Banca Centrale”, ha affermato il vicepresidente del Parlamento Hamidreza Hajibabaei, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim. Anche altri media iraniani hanno riportato la stessa dichiarazione, senza fornire ulteriori dettagli.  

    • 09:43

      Libano, l’esercito israeliano uccide la giornalista Amal Khalil

      La Direzione generale della protezione civile libanese ha annunciato in un comunicato che le sue squadre hanno recuperato il corpo della giornalista Amal Khalil, nota corrispondente per il quotidiano libanese Al-Akhbar, “rimasta uccisa in un raid aereo nemico che ha colpito un’abitazione nella città di Tiri”. Il corpo di Khalil è stato ritrovato sotto le macerie lasciate dall’attacco dell’Idf, scrivono diversi media internazionali, tra cui il Guardian. Khalil e la fotografa freelance Zeinab Faraj stavano documentando gli sviluppi nei pressi della città di Tiri quando un attacco israeliano ha colpito il veicolo che le precedeva. I soccorritori libanesi sono riusciti a recuperare Faraj, che ha riportato una ferita alla testa, secondo quanto riferito da Elsy Moufarrej, direttrice dell’Unione dei giornalisti in Libano.

    • 09:01

      Casa Bianca: “Trump non ha dato una scadenza all’Iran”

      Donald Trump non ha fissato una scadenza tassativa per la proposta all’Iran: sarà lui a dettare la tempistica del cessate il fuoco. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, definendo “inesatta” l’ipotesi di un cessate il fuoco della durata di 3-5 giorni.

    • 08:47

      Iran, messo a morte uomo accusato di collaborare con il Mossad

      L’Iran ha messo a morte un uomo accusato di collaborare con il Mossad, i servizi segreti israeliani. Lo riporta il sito web della magistratura Mizan Online, precisando che l’esecuzione di Soltanali Shirzadi Fakhr è stata effettuata dopo che la Corte Suprema ha confermato la sentenza di condanna a morte. Secondo le stesse fonti l’uomo avrebbe confessato di aver preso parte a “operazioni terroristiche” contro l’Iran. L’esecuzione è l’ultima di una serie di impiccagioni avvenute nelle ultime settimane di persone legate alle proteste prebelliche o affiliate al gruppo di opposizione fuorilegge Mojahedin del Popolo Iraniano (Mek). Ieri Donald Trump ha affermato che l’Iran non giustizierà le otto donne che avrebbero dovuto essere impiccate e di cui Trump ne aveva chiesto la liberazione. La magistratura iraniana ha respinto l’affermazione come “notizia falsa” e ha affermato che le donne non sono mai state a rischio di esecuzione.

    • 08:44

      Hormuz, Usa: “Ordinato a 31 navi di invertire la rotta”

      Il Centcom ha reso noto su X che le forze armate statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto nell’ambito del blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro l’Iran.

    • 08:42

      Usa, licenziato il segretario della Marina John Phelan

      Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad alimenatre gli attriti sarebebro stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump. I due si parlano spesso e si incontrano a Mar-a-Lago e Phelan avrebbe suggerito direttamente al presidente l’idea di ammodernare la flotta, scavalcando Hegseth. Una mossa che il capo del Pentagono non ha digerito.

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