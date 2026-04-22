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Cristian Chivu alla finale di Coppa Italia ci teneva eccome. Raramente il tecnico dell’Inter si era mostrato così euforico davanti alle telecamere, come martedì sera dopo la pazza rimonta nerazzurra a San Siro contro il Como. Risate, battute e show in diretta tv con lo studio di SportMediaset.

Chivu ha cominciato da Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter e oggi opinionista su Canale 5 per i match di Coppa Italia. “Ciao Jhonny“, ha esordito il tecnico, riesumando un soprannome dei tempi in cui i due giocavano insieme. Tra le risate, Ranocchia ha spiegato: “Mi chiamava Jhonny Stecchino perché ero secco secco”. Poi un’altra battuta di Chivu per Federica Zille, bordocampista di Dazn ma anche ospite in studio su Mediaset: “Volevo chiederti cosa fai qua”. Zille ha risposto: “Mister, fa caldo, non prendo freddo a San Siro”.

Quando è arrivato il turno della conduttrice Monica Bertini, prima della sua domanda ha premesso: “Non faccia battute su di me che sto per fare la prossima domanda, è in gran forma, mi raccomando”. Il riferimento è chiaramente alla relazione tra la giornalista e il ds dell’Inter, Piero Ausilio. Nonostante la richiesta, Chivu però non ha resistito: “Non dico niente a te, Monica. Altrimenti poi vengo cazziato nello spogliatoio“, ha detto il tecnico, scoppiando a ridere. “Bravissimo, perfetto. Era proprio quello che mi aspettavo…”, la replica divertita di Bertini.