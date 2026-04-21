La zona archeologica di Teotihuacán, nello Stato del Messico, è uno dei luoghi più visitati del Paese latinoamericano. Lunedì però si è trasformato in un incubo per i turisti che si stavano godendo lo spettacolo. Un uomo è salito sulla cima della Piramide della Luna e ha aperto il fuoco per poi togliersi la vita: una donna canadese di 32 anni ha perso la vita e altre 13 persone sono rimaste ferite, la più piccola ha 6 anni. I media locali hanno identificato il responsabile come Julio Cesar Jasso, 27 anni, messicano.

Il rumore degli spari, i turisti a terra: alcuni video sui social mostrano gli attimi di terrore durante l’attacco, con le persone che prese dal panico cercavano una via per mettersi in salvo. In molti hanno riportato contusioni durante la fuga dal sito archeologico che rimarrà chiuso fino al termine delle indagini. Un evento che riaccende il dibattito sulla sicurezza del Messico, la cui presidente, Claudia Sheinbaum, ha annunciato l’avvio di un’indagine approfondita. Per chiarire movente e dinamica ha disposto l’intervento del Gabinetto di Sicurezza in coordinamento con le autorità locali. Si tratta anche di un duro danno di immagine per uno dei tre Paesi, con Canada e Stati Uniti, che dall’11 giugno ospiteranno i Mondiali di calcio.

Al momento le autorità si stanno muovendo su tre piste. Da un lato l’indagine si concentrerà sull’azione di alcuni funzionari degli Stati Uniti coinvolti nelle operazioni antidroga nello Stato di Chihuahua. In particolare gli agenti messicani porranno attenzione su un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in cui sono morte quattro persone, due erano cittadini americani. “Non era un’operazione conosciuta dal governo federale”, ha detto Sheinbaum, come riportano i media locali. Attività di questo tipo richiedono un’autorizzazione ufficiale del governo secondo la Costituzione messicana.

Un’altra pista è quella del fanatismo di destra. Il quotidiano messicano El Universal spiega che Jasso aveva pubblicato in rete alcune sue foto mentre faceva il saluto nazista e pare fosse fanatico di Adolf Hitler. Parallelamente il 20 aprile è l’anniversario della strage del 1999 alla Columbine High School in Colorado, negli Stati Uniti, dove due studenti della True Crime Community uccisero 12 persone. Ieri l’attentatore messicano portava una maglietta dello stesso gruppo con scritto “Disconnect & Self-Destruct” (Disconnettiti e autodistruggiti).