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Ultimo aggiornamento: 14:01

Segna il gol e corre a baciare la foto del suo allenatore morto: il gesto della giovane calciatrice della Salernitana | Video

di Redazione Sport
Il tributo dell'allieva a mister Alfredo Della Calce, morto una settimana fa a 58 anni per un improvviso arresto cardiaco
Segna il gol e corre a baciare la foto del suo allenatore morto: il gesto della giovane calciatrice della Salernitana | Video
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Subito dopo aver visto la palla terminare in rete, Maria si è girata senza esultare e ha iniziato a correre. Ha evitato le compagne e ha attraversato tutto il campo, fino ad arrivare allo striscione appeso sulla rete a fondo campo. Lì si è fermata e ha baciato la foto del suo allenatore, Alfredo Della Calce, morto una settimana fa a 58 anni per un improvviso arresto cardiaco. Poi si è commossa, ma è tornata a giocare.

Il gesto compiuto dopo il gol da una giovane calciatrice della Salernitana Under 15 è diventato il simbolo di una squadra scossa dalla tragedia della scomparsa del tecnico, avvenuta proprio dopo l’ultimo match vinto contro l’Avellino. “Mister Della Calce ha dedicato con passione e dedizione il suo tempo ai più giovani sui campi da calcio”, lo ha ricordato l’U.S. Salernitana 1919 in una nota. Aveva guidato diverse formazioni del settore giovanile maschile, per poi dedicarsi al progetto della Under 15 women granata. Le sue allieve non lo dimenticheranno.

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