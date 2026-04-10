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Ultimo aggiornamento: 17:47

Ciclista trovato morto in un fossato: è Marco Conte, ex giocatore di hockey. Il corpo

di Redazione Sport
La vittima - stando alle prime ricostruzioni - sarebbe morta per annegamento nelle prime ore del mattino
Ciclista trovato morto in un fossato: è Marco Conte, ex giocatore di hockey. Il corpo
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È dell’ex giocatore di hockey su pista Marco Conte, protagonista del primo scudetto del Bassano, il corpo ritrovato questa mattina in fossato nella frazione di Mirabella a Breganze (Vicenza). Il cadavere è stato trovato da un addetto alla raccolta dei rifiuti, con la vittima che – stando alle prime ricostruzioni – sarebbe morta per annegamento nelle prime ore del mattino. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata colpita da un malore, per poi cadere nella roggia, o sia stata urtata da un veicolo lungo la piccola e stretta strada di campagna.

Il cinquantenne era molto conosciuto per la sua carriera sportiva e lascia la moglie e tre figli. Il vicentino era in sella alla sua bicicletta elettrica quando per causa ancora da capire è finito all’interno di una roggia e qui sarebbe deceduto per annegamento. A scoprire il corpo un addetto alla raccolta dei rifiuti che ha fatto scattare l’allarme. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

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