Non c’è pace per la leggenda del ciclismo Eddy Merckx, ricoverato da una settimana per curare un’infezione all’anca. L’ex corridore belga dovrà sottoporsi al settimo intervento chirurgico in poco più di un anno, dal post incidente a dicembre 2024, quando cadde in bici scivolando su un passaggio a livello e si fratturò l’anca. A riferirlo è il quotidiano belga Het Laatste Nieuws che riporta anche le parole del Cannibale. “A causa del forte dolore, sono stato ricoverato in ospedale lunedì scorso – ha detto Merckx al giornale fiammingo -. I medici non riescono a individuare la fonte dell’infezione e, dato che gli antibiotici non sono molto efficaci, dovranno operarmi di nuovo lunedì prossimo. Basta con queste sciocchezze, ne ho abbastanza!”, ha concluso il ciclista, stufo della situazione.

I suoi problemi di salute risalgono appunto al dicembre 2024, quando il vincitore di cinque Tour de France e 19 Classiche Monumento, cadde durante un’uscita in bicicletta a Mechelen, in Belgio, scivolando su un passaggio a livello. Merckx si fratturò l’anca e la protesi iniziale, applicata in modo errato, successivamente dovette essere sostituita. Non era stata la prima sfortunata caduta per Eddy Merckx. A ottobre 2019, il belga era stato vittima di un altro incidente in bicicletta, con conseguenze serie: in quella occasione, durante un’uscita con un gruppo di amici nei dintorni di Gent, Merckx aveva riportato un trauma cranico e diversi danni alla schiena, all’anca e alle ginocchia.