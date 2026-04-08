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Ultimo aggiornamento: 11:45

Udinese, la polizia di frontiera ferma Gueye e lo denuncia per patente falsa. Ma per il calciatore è regolare

di Redazione Sport
Lo stesso giocatore nega, in quanto il documento è stato rilasciato in Senegal: è stato bloccato mentre rientrava dalla Slovenia
Udinese, la polizia di frontiera ferma Gueye e lo denuncia per patente falsa. Ma per il calciatore è regolare
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Disavventura extra campo per Idrissa Gueye, calciatore dell’Udinese, nella settimana che ha preceduto il match di Pasquetta contro il Como. L’attaccante, impiegato lunedì nell’ultima parte della gara contro i ragazzi di Fabregas, è stato fermato al valico di Fernetti, nel comune di Monrupino in provincia di Trieste, dalla polizia di frontiera. Il calciatore senegalese si trovava a bordo della sua auto ed era di rientro in Italia, dalla Slovenia. All’esito del controllo le forze dell’ordine hanno contestato al numero 7 bianconero la falsità della patente di guida, denunciandolo per il reato di uso di atto falso che ha imposto l’impossibilità di usare il mezzo, con l’inevitabile ricorso ad un’altra persona per il ritorno a Udine.

L’Udinese non ha commentato la notizia, così come il calciatore, nella speranza che arrivi un chiarimento in merito, rispetto ad un documento che lo stesso giocatore avrebbe ritenuto come regolare in quanto rilasciato in Senegal. Il caso, peraltro, ha già avuto dei precedenti, considerando che era già capitata la stessa situazione, in passato, con patenti di calciatori africani convertite in Italia, ma anche in altri Paesi europei.

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