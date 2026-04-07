Buona la prima, anche sulla terra rossa: cambia la superficie ma non Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo asfalta Ugo Humbert, francese 34 Atp, in due set con un netto 6-3, 6-0. In un’ora e spiccioli chiude il suo debutto nel primo Masters 1000 su terra rossa, al Country Club di Montecarlo. Nonostante una manciata di giorni di allenamento, dopo la doppietta Indian Wells-Miami, Sinner ha dimostrato di essere ancora al top della forma.

L’Italia del tennis sorride nel Principato anche grazie alla vittoria di Matteo Berrettini. Il romano, avanti 4 a 0 nel primo set, ha approfittato del ritiro di Roberto Bautista Agut per un problema fisico. Al secondo turno affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7 del tabellone. Brutte notizie invece per Luciano Darderi, l’altro azzurro impegnato oggi: ha perso in tre set contro il polacco Hubert Hurkacz. Domani, mercoledì 8 aprile, toccherà a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Oggi è stato anche il giorno di Carlos Alcaraz, che a distanza di pochi minuti ha risposto a Jannik Sinner, battendo Sebastian Baez in due set (6-1 6-3). Una gara perfetta anche per il murciano, a conferma di quanto si trovi a suo agio sulla terra rossa, sulla sua superficie preferita.

Sinner va di fretta: distrutto Humbert

La prima su una superficie particolare come la terra rossa è sempre da prendere con le pinze. Soprattutto se di fronte hai uno come Humbert, mancino che qando è in giornata diventa un problema per tutti. Tranne per Jannik Sinner, che a Montecarlo ha archiviato la pratica in poco più di un’ora. Sempre sotto controllo, l’azzurro ha vinto il primo set per 6-3, piazzando il break a metà set, nel momento decisivo. Poi ha dominato il secondo. Su cemento ormai era una certezza, ma anche sulla terra il servizio si è rivelato il colpo nettamente migliorato rispetto ai mesi scorsi. 6 ace, 62% di prime palle, 91% di punti vinti con la prima, zero palle break concesse. Perfetto. Adesso la sfida al vincitore tra Francisco Cerundolo e Tomas Machac.

Berrettini avanza senza problemi: Bautista Agut si ritira

Esordio rapido e indolore per Matteo Berrettini a Monte Carlo. Nel match che ha aperto il programma sul Court Ranieri III (il campo Centrale del Country Club) il 29enne romano, in tabellone grazie ad una wild card, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 85 Atp, costretto al ritiro per un problema fisico a metà del primo set, sul punteggio di 4-0 in favore dell’azzurro dopo appena 23 minuti di partita. Al secondo turno Berrettini dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, numero 10 del ranking e settimo favorito del seeding: il 30enne russo ha vinto tutte e tre le sfide precedenti con l’azzurro, ma i due non si incrociano dai round robin della Atp Cup del 2022. I due non si sono fra l’altro mai affrontati sul “rosso“, superficie sulla quale Berrettini ha conquistato 6 dei suoi 10 trofei.

Out Darderi: l’azzurro crolla al terzo

Niente da fare invece per Luciano Darderi, che sulla superficie a lui più cara esce al primo turno a Montecarlo contro Hubert Hurkacz. Il polacco non è uno specialista della terra – anzi, preferisce più il veloce visto l’ottimo servizio – ma è comunque un tennista di livello. Lo si è visto soprattutto nel terzo e decisivo set, quando è riuscito ad alzare le percentuali al servizio. 7-6, 5-7, 6-1 il finale in due ore e 20 di partita, con Darderi che era riuscito a rimettere in piedi il match vincendo il secondo set. Poi il crollo al terzo. Dopo il successo a Santiago e l’eliminazione in semifinale a Marrakech, si ferma l’ottimo momento su terra di Darderi.

Atp Montecarlo: il programma di oggi, martedì 7 aprile

Court Rainier III (inizio ore 11:00)

R. Bautista Agut (ESP) vs M. Berrettini (ITA) – Vittoria Berrettini per ritiro

A seguire: U. Humbert (FRA) vs J. Sinner (ITA) – Vittoria Sinner

A seguire: C. Alcaraz (ESP) vs S. Baez (ARG) – Vittoria Alcaraz

A seguire: G. Monfils (FRA) vs A. Bublik (KAZ)

Court des Princes (inizio ore 11:00)

T. Etcheverry (ARG) vs G. Dimitrov (BUL) – Vittoria Etcheverry

A seguire: D. Dzumhur (BOS) vs F. Marozsan (UNG) – Vittoria Marozsan

A seguire: A. Popyrin (AUS) vs C. Ruud (NOR)

A seguire: C. Norrie (GBR) vs A. de Minaur (AUS)

Court EA de Massy (inizio ore 11:00)

H. Hurkacz (POL) vs L. Darderi (ITA) – Vittoria Hurkacz

A seguire: T. Atmane (FRA) vs E. Quinn (USA) – Vittoria Atmane

A seguire: C. Moutet (FRA) vs A. Muller (FRA)

Court 9 (inizio ore 12:30)

M. Cilic (CRO) vs A. Shevchenko (KAZ) – Vittoria Cilic

A seguire: F. Cobolli (ITA) / L. Darderi (ITA) vs A. Goransson (SWE) / E. King (USA)

Atp Montecarlo, dove vedere Sinner e gli altri match in tv

Le partite del torneo di Montecarlo sono visibili in diretta in tv solo dagli abbonati a Sky. Per vedere Jannik Sinner e gli altri i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming tutti i match vengono trasmessi su SkyGo e per gli abbonati alla piattaforma Now. La finale del torneo, domenica 12 aprile alle ore 15, viene trasmessa anche in chiaro su TV8.