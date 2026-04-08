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Ultimo aggiornamento: 15:07

“Scusa Carlo Verdone”: perché Berrettini ha citato l’attore dopo aver distrutto Medvedev

di Redazione Sport
Il celebre attore è amico del tennista russo, battuto con un doppio 6-0 dall'italiano: è anche il suo giocatore preferito
“Scusa Carlo Verdone”: perché Berrettini ha citato l’attore dopo aver distrutto Medvedev
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Scusa Carlo V.!”, con un cuore. In tanti si stanno chiedendo il motivo della dedica di Matteo Berrettini sulla telecamera. Come da rito, il tennista che vince una partita poi fa una dedica con un pennarello sulla telecamera. E quella dell’italiano – dopo il doppio bagel (6-0 6-0) a Medvedev a Montecarlo – è per Carlo Verdone. Un messaggio di scuse. Il motivo sta proprio nell’amicizia tra l’attore italiano e Daniil Medvedev. Come rivelato dallo stesso Verdone, Medvedev è infatti il suo giocatore preferito. L’amicizia tra Carlo Verdone e il tennista russo è diventata infatti nota negli ultimi giorni, dopo che l’attore romano ha raccontato del loro rapporto durante una puntata del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan.

Nello specifico l’attore, che ha dichiarato di parlare regolarmente via messaggio con il tennista prima di ogni sua partita per incoraggiarlo, ha rivelato di essere un gran tifoso di Medvedev, affascinato dal suo modo di vedere il tennis fuori dagli schemi e non stilisticamente perfetto. I due si sono anche visti a Roma, dove Medvedev per l’occasione ha regalato una sua maglietta autografata con una dedica speciale. Il tennista ha ricambiato pubblicamente la stima reciproca, etichettando Verdone come “fantastico” e inviandogli anche degli auguri personalizzati per il suo compleanno.

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